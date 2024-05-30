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Сегодня, 02:47

Итальяно: «В третьем финале мы играли правильно, но нам все еще не хватает зрелости»

Евгений Козинов
Корреспондент
Винченцо Итальяно.
Фото Reuters
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Олимпиакоса» (0:1) в финале Лиги конференций.

«Второе подряд разочарование. Это огорчает, потому что у нас снова было много моментов, чтобы забить гол, ребята сделали все, что могли. Я не думаю, что мы заслуживали поражения в этой игре, которая могла закончиться серией пенальти. Для меня это огромное разочарование, потому что в третьем финале мы играли правильно, но нам все еще не хватает зрелости, какого-то ноу-хау, того небольшого запаса, чтобы победить в одном матче.

Думаю, команда сыграла так, как и положено играть в финале. У нас были шансы выйти вперед. В таких матчах нужно быть хладнокровным, но они забили в конце. Это огорчает, потому что в Европе сложно пройти весь путь до конца, и за последние два года никто не доминировал над нами. Это огромное разочарование. В таких матчах, как этот, проигрыш оставляет горький привкус. Но мы заложили хороший фундамент. В "Фиорентине" много талантливой молодежи, и мы должны понять, где мы можем прибавить. Мы хорошо провели сезон, но в очередной раз упали прямо у финишной черты», — цитирует пресс-служба УЕФА Итальяно.

«Олимпиакос» впервые в истории выиграл еврокубок и стал третьим победителем Лиги конференций. Турнир проводится с сезона-2021/22. Ранее его выигрывали «Вест Хэм» и «Рома».

 
Игроки &laquo;Олимпиакоса&raquo; празднуют победу в&nbsp;Лиге конференций. Теперь в Греции есть все! «Олимпиакос» принес Элладе первый еврокубок
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2039972--olympiacos-vs-fiorentina/
Футбол
Лига конференций
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Фиорентина
Винченцо Итальяно
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