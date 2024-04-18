Эмилиано Мартинес провоцировал фанатов «Лилля» после победы в Лиге конференций

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес провоцировал фанатов «Лилля» после выхода с командой в полуфинал Лиги конференций.

Аргентинец отразил два пенальти в серии и помог бирмингемцам победить. «Астон Вилла» выиграла у «Лилля» в серии одиннадцатиметровых — 4:3. Результат по сумме двух матчей — 3:3.

После финального свистка Мартинес подбежал к трибунам «догов» и начал танцевать. После чего жестом показал болельщикам вести себя тише.

В серии пенальти голкипер получил вторую желтую карточку в матче, но не был удален из-за правила дополнительного времени.

«Астон Вилла» в полуфинале Лиги конференций встретится с победителем противостояния «Олимпиакос» — «Фенербахче» (3:2 — после первого матча).