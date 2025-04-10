«Югорден» и «Рапид» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги конференций 10 апреля

Первый матч 1/4 финала Лиги конференций «Югорден» — «Рапид» пройдет на стадионе «Tele2 Арена» в Стокгольме (Швеция). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию матча показывает онлайн-кинотеатр «Okko» (контент стримингового сервиса доступен по подписке.). Платформа также запускает переклички вечерних игр Лиги Европы и Лиги конференций (лучшие моменты в одном окне).

Ключевые события и результаты игры «Югорден» — «Рапид» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Лига конференций. 1/4 финала.

10 апреля, 22:00. Tele2 Arena (Стокгольм)

Ответный матч между соперниками состоится в четверг, 17 апреля. Победитель этой пары в 1/2 финала Лиги конференций встретится с победителем пары «Легия» — «Челси».