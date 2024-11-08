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Сегодня, 01:21

«Панатинаикос» проиграл «Юргордену», Лодыгин остался в запасе

Евгений Козинов
Корреспондент
Густав Викхейм в борьбе за мяч с Филипом Дуричичем.
Фото Reuters
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«Панатинаикос» потерпел поражение от «Юргордена» в выездном матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций — 1:2.

На 17-й минуте полузащитник гостей Филип Джуричич открыл счет. В самом начале второй половины Тобиас Фьельд Гулликсен забил первый гол хозяев. На 72-й минуте турецкий форвард Дениз Хаммет забил победный гол.

Российский голкипер греческой команды Юрий Лодыгин провел всю встречу на скамейке запасных.

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур
07 нояб, 23:00. Tele2 Arena (Стокгольм)
Юргорден
2:1
Панатинаикос

«Бетис» на своем поле обыграл «Целе» — 2:1. У испанской команды забили Натан и Хуанми. Единственый мяч гостей забил Хуанхо Ньетто.

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур
07 нояб, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
2:1
Целе

ЛАСК и «Серкль Брюгге» не забили голов (0:0), а «Витория» одержала победу над «Младой» из Болеслава (2:1).

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур
07 нояб, 23:00. Raiffeisen Arena (Линц)
ЛАСК
0:0
Серкль Брюгге
Лига конференций. Общий этап. 3-й тур
07 нояб, 23:00. Estadio D. Afonso Henriques (Гимарайнш)
Витория Гимарайнш
2:1
Млада Болеслав

Футбол
Лига конференций
Млада Болеслав
ФК Бетис
ФК Витория Гимарайнш
ФК ЛАСК
ФК Панатинаикос
ФК Серкль Брюгге
ФК Юргорден

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