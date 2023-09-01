Завершилась жеребьевка группового турнира Лиги конференций

Сегодня, 16:18
В Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги конференций сезона-2023/24.
Группа A: «Лилль», «Слован» Братислава, «Олимпия» Любляна, «КИ Клаксвик»;
Группа B: «Гент», «Маккаби» Тель-Авив, «Заря», «Брейдаблик»;
Группа C: «Динамо» Загреб, «Виктория», «Астана», «Балкани»;
Группа D: «Брюгге», «Буде-Глимт», «Бешикташ», «Лугано»;
Группа E: АЗ, «Астон Вилла», «Легия», «Зриньски»;
Группа F: «Ференцварош», «Фиорентина», «Генк», «Чукарички»;
Группа G: «Айнтрахт», ПАОК, ХИК, «Абердин»;
Группа H: «Фенербахче», «Лудогорец», «Спартак» Трнава, «Норшелланд».
Групповой турнир Лиги конференций стартует 21 сентября. Последние матчи групп пройдут 14 декабря. Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года в Афинах (Греция).