«Челси» резвится, армянский «Ноа» был в шаге от плей-офф, экс-спартаковец Сухи все еще в игре и забивает

Рассказываем о главных события состоявшихся в четверг заключительных матчей основного этапа Лиги конференций.

Бенефис испанского таланта

Сенсационно забравшийся после пяти туров в первую восьмерку «Шэмрок Роверс» вполне себе достойно начал игру на «Стэмфорд Бридж». Ирландцы довольно смело огрызались, и гол эстонца Поома при подаче углового получился заслуженным даже с поправкой на поставивший вратаря в тупик рикошет. Маркус точно порадовал своего отца — известного в прошлом голкипера Марта Поома. Тот много лет выступал в Англии, где, кстати, и появился на свет его наследник.

Вот только оборона «Роверс» в Лондоне играла безобразно, а ее подарками с удовольствие пользовался Гиу. Сначала после длинного заброса к штрафной защитник в простой ситуации головой так сбросил мяч к своим воротам, что тот пролетел мимо голкипера на ногу сопернику. Потом Гиу подкараулил еще один пас назад и забил с острого угла. А к перерыву воспитанник «Барселоны» оформил первый в профессиональной карьере хет-трик.

Вишенка на торте — удар пропускающего предстоящий тур АПЛ из-за дисквалификации Кукурельи с линии штрафной с нерабочей правой, после которого мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. Как и ожидалось, даже без не заявленного пока на турнир Палмера «Челси» выиграл первый этап со стопроцентным результатом. У команды Энцо Марески шесть побед с суммарным счетом 26:5.

Чемпион Молдавии хлопнул дверью

Армянский «Ноа», ворота которого уже привычно защищал выпускник академии «Краснодара» Алексей Площадный, а в центре обороны играл воспитанник «Зенита» Сергей Мурадян, круто начал игру в Сербии. Быстрый гол организовали самые яркие атакующие легионеры ереванцев — выдавший пас слева француз Пенсон и в касание пробивший в дальний угол бразилец Матеус Аиас. Это только добавило гостям уверенности, и вскоре они удвоили свое преимущество. Пенсон снова выступил в роли ассистента, а в штрафной отлично проявил себя Элдер Феррейра.

Правда, еще до перерыва замена потребовалась Дащяну, вместо которого вышел уроженец Подмосковья — бывший игрок молодежки ЦСКА Артем Аванесян, который начинал профессиональную карьеру в московском «Арарате» и переехал в Армению вместе со своим клубом. И уже с ним на поле «Бачка Топола» сумела сократить отставание незадолго до перерыва. Впрочем, вторая половина снова началась по сценарию «Ноа», и снова забил красиво разобравшийся с защитником Аиас, у которого уже четыре гола в групповом раунде.

Все было в руках «Ноа», и режиме лайв армянская команда выходила в стыковые матчи. Только все перевернулось за две минуты, в течении которых дубль оформил Дьяковац. Площадному оставалось только посочувствовать, ведь он парировал пенальти, но был не в силах справиться с добиванием. А потом ворота россиянина буквально расстреливали после необъяснимого при минимальном преимуществе провала обороны. Четвертый же гол окончательно добил остановившийся в шаге от исторического успеха «Ноа». Зато в стыках сыграет взобравшийся в этот момент на 24-е место сербский клуб.

Пыталась цепляться за минимальные шансы на европейскую весну и казахстанская «Астана». А пропустив, когда опытный Донис обыгрался с Эль-Араби и попал в ближний угол, гости сумели отыграться. Помог угловой, после которого мяч головой отправил в сетку Кажуколовас. Дальше был уже обмен красными карточкам, и всего через пять минут вслед за Эбонгом (тоже после второго предупреждения) в раздевалку досрочно отправился хавбек киприотов Сациас. Получилась ничья по всем параметрам, и команда Григория Бабаяна завершила выступления с пятью очками.

Еще скромнее выступили чемпионы Молдавии, которым после пяти туров удалось набрать всего одно очко. Правда, шанс на первую победу был реальным, ведь «Петрокуб» выиграл первый тайм благодаря выверенной до миллиметра диагонали Амброса на замкнувшего дальнюю штангу Плэтикэ. Однако британское давление все же позволило «Хартс» перевернуть игру. Первый раз гости дрогнули, когда мяч вылетел на ногу 17-летнему Уилсону, а неудачный вынос помог забить Спитталу. Однако и у молдавской команды с характером все оказалось в порядке. Ее убойная атака в концовке с двумя невероятными сейвами все же принесла пенальти. Реализовав его, Мудрак не только позволил «Петрокубу» достойно завершить европейскую кампанию — оставшаяся на последнем месте команда еще и оставила без плей-офф «Хартс».

«Сухарь» Лодыгина и норвежский триллер

Юрий Лодыгин провел второй матч в этом еврокубковом сезоне. В позапрошлом туре (28 ноября) российский голкипер сыграл на ноль в победном матче с ХИК (1:0), после чего на прошлой неделе получил практику в игре Кубке Греции с «Астерасом» (2:1). Теперь — еще один «сухарь», но это было ожидаемо. Минское «Динамо», за которое сыграли бывший полузащитник «Локомотива» Данил Куликов и вышедший на замену экс-динамовец Игорь Школик, ничего не смогло противопоставить мощному «Панатинаикосу» и персонально Тете. Бразилец мог оформить хет-трик, однако не реализовал пенальти. Греки будут сеянными в «стыках», а команда Вадима Скрипченко вылетела, ограничившись 3 очками.

Еще один российский легионер — нападающий «Копенгагена» Герман Онугха — пропустил игровой день из-за травмы. Воспитанник «Краснодара» не играет с начала ноября, когда он был включен в стартовый состав на игру ЛК с турецким клубом «Истанбул ББ» (2:2). А без него датчане крупно проиграли в Вене, сломавшись после двух голов на стыке таймов. Отмечая первый, снайпер «Рапида» Бельо продемонстрировал футболку ставшего на днях жертвой нападения ветерана венской команды Бургшталлера. Клуб из Вены сразу попал в плей-офф с четвертого места, тогда как «Копенгаген» ждут стыковые матчи.

Если кто-то думал, что бывший спартаковец Марек Сухи повесил бутсы на гвоздь, то в четверг 36-летний защитник напомнил о себе. Покинув бундеслигу, ветеран уже четвертый сезон выступает за «Младу Болеслав» и сегодня положил начало заполярному триллеру. В Норвегии Сухи, которого трудно удивить морозом, открыл счет, отличившись на добивании. Это уже третий гол Марека в текущем сезоне. Но если прежде его успехи приносили команде победы, то в этот раз «Млада» оказалась неудачником качельной игры. К перерыву все было плохо, и 0:1 превратились в 2:1 после просчета Сухи и досадного автогола его одноклубника. Затем чехи все перевернули двумя голами за три минуты, но эффектный выстрел Выдры в «девятку» не стал победным. «Млада» некоторое время находилась в стыках, однако «Мольде» не только отыгрался — в добавленное арбитром время скандинавы заскочили в вагон уходящего в европейскую весну поезда.