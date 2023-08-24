Невероятный дебют Зайнутдинова. Забил победный гол киевскому «Динамо» на 94-й минуте

И приблизил свою команду к групповому этапу Лиги конференций.

Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов забил свой первый гол за «Бешикташ» в матче раунда плей-офф Лиги конференций против киевского «Динамо». Экс-игрок ЦСКА вышел на замену сразу после перерыва, заменив левого защитника Артура Масуаку. К тому моменту «Бешикташ» вел в гостях 1:0 благодаря голу Абубакара с пенальти.

Во второй половине встречи события развивались по киношному сюжету. Всего за 6 минут команды забили три гола — сперва Шапаренко сравнял счет, спустя четыре минуты Колли снова вывел турок вперед, а еще через две Волошин снова сделал счет равным.

В концовке встречи при счете 2:2 на 94-й минуте Зайнутдинов оказался в штрафной с мячом перед несколькими защитниками соперника. Казахский футболист принял передачу от партнера с правого края, вторым касанием с правой ноги пробил точно между ног противнику и попал в дальний левый угол ворот соперника.

Его гол стал решающим в матче и помог «Бешикташу» вырвать победу — 3:2. В составе победителей голами также отметились Венсан Абубакар и Омар Колли.

Ответная игра между командами пройдет 31 августа в Стамбуле.

Зайнутдинов забил спустя три дня после перехода в «Бешикташ»

Бахтиер только в начале недели перебрался в турецкий клуб: вечером 21 августа ЦСКА простился с футболистом и уже 24 августа тот дебютировал за «Бешикташ» и забил важнейший гол в еврокубках.

Зайнутдинов подписал контракт с новым клубом до 2027 года. Сообщалось, что армейцы заработали на его трансфере 5 миллионов евро и еще 15% ЦСКА получит от суммы последующей продажи игрока.

Бывший армеец тепло простился с болельщиками.

«Дорогие болельщики! Пришло время прощаться. Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, тренерский штаб, команду, врачей, массажистов, администраторов и весь персонал и всех сотрудников ЦСКА. Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года!» — обратился он в после оформления трансфера.

«Бешикташ» очень оригинально представил новичка, который славится своей универсальностью. В своем ролике турецкий клуб показал, как в менеджере Зайнутдинов может сыграть на любой позиции на поле.

В дебютной игре за «Бешикташ» Зайнутдинов отчасти показал свой универсализм: начинал игру на позиции левого защитника, а в итоге заканчивал матч в нападении и забивал свой гол с позиции атакующего игрока. Прекрасное начало нового этапа карьеры.