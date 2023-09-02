Бывший хоккеист Гашек опять критикует россиян. Теперь недоволен приездом наших легионеров в Чехию

И даже осудил премьер-министра.

Что случилось?

История с россиянами из казахского «Тобола» начала раскручиваться в конце августа. Тогда российским футболистам клуба не выдали визы в Чехию, хотя команде предстояло лететь туда на ответный матч Лиги конференций с «Викторией Пльзень». Пострадали трое россиян — вратарь Иван Коновалов, защитник Альберт Габараев и нападающий Павел Киреенко; а также белорус Павел Забелин.

В клубе, генеральным директором которого является Андрей Канчельскис, отреагировали максимально оперативно. Совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров тогда прокомментировал ситуацию так: «К сожалению, нашим легионерам из ЕАЭС так и не разрешили вылетать вместе с нами... Выйдем ли мы на поле, в случае если нашим легионерам из ЕАЭС не дадут визы? Я думаю, скорее всего, нет».

Александер Чеферин. Фото Reuters

Как решилась ситуация?

Разрулили все очень быстро — по данным чешской прессы, история дошла до президента УЕФА Александра Чиферина, а также до премьер-министра Чехии Петра Фиалы. По словам его пресс-секретаря, чиновник согласился разрешить проблему: «Мы готовы действовать таким образом, чтобы не нанести ущерб интересам и престижу чешских футбольных клубов в Европе».

В итоге, по словам Калдиярова, все было легко и быстро: «Безусловно, УЕФА отработал на высшем уровне, в «Виктории» тоже сделали все, что от них зависело. Получается, УЕФА связался с руководством Чехии и помог нам в этом вопросе. Чехи тоже понимали, что могут получить техническое поражение, поэтому стороны все осознавали и ситуация разрешилась. Получали визы в нерабочее время. Мы подали паспорта и через 15 минут забрали».

Фото ФК «Тобол»

Недовольство легенды чешского хоккея

Несмотря на то что ситуация разрешилась самым справедливым образом, а «Виктория Пльзень» в итоге разгромно победила (3:0) и вышла в групповой этап Лиги конференций, нашелся как минимум один недовольный чех. Бывший хоккеист Доминик Гашек раскритиковал приезд российских футболистов и санкцию на это от премьер-министра: «Каждый гражданин России является представителем своей страны и ее действий. Я ни за что не приму довод чешских министров, что эти футболисты представляют не свою страну, а клуб из Казахстана. По нынешним правилам, они также представляли Россию и занимались здесь рекламой СВО».

Это уже далеко не первое агрессивное высказывание Гашека в сторону России и российских спортсменов. Ранее Доминик уже призывал отстранить наших атлетов от соревнований любого уровня, предлагал сажать играющих в КХЛ чехов на 15 лет, критиковал НХЛ, АТР и другие международные спортивные организации за сотрудничество с российскими гражданами.

Многие чехи считают, что Доминик Гашек планирует идти в политику, поэтому так часто спекулирует на этой теме. Но ни одна из его последних инициатив, будь то посадка хоккеистов КХЛ или полный бан для россиян, не прошла. Так что, вероятно, бывшему «Доминатору» остается только критиковать вполне адекватные решения чешских министров.