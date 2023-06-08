Болельщики разбили в кровь голову футболиста, победный гол в добавленное время. «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций

Победителем третьего по статусу еврокубка стал лондонский клуб.

Волнение Мойеса

Год назад — когда в самом первом финале Лиги конференций играли «Рома» и «Фейеноорд» — афиша вполне могла потянуть даже на второй по статусу еврокубок. А отношение к турниру, который многие по-прежнему воспринимают скептически, лучше всего показал Жозе Моуринью. Теперь у Особенного есть соответствующее его прозвищу памятное тату со всеми тремя покорившимися ему европейскими трофеями.

И уж если для великого португальца Лига конференций стала знаковым моментом в карьере, что тогда говорить об участниках пражского финала?! Для Винченцо Итальяно, возглавляемая которым «Фиорентина» недавно проиграла финал Кубка Италии, это настоящий прорыв. Да и 60-летний Дэвид Мойес признался, что испытывает волнение.

«Я начал тренировать в 35 лет, и у меня была действительно хорошая карьера. Я провел более тысячи матчей, несколько раз играл финалах, было несколько повышений в классе. Но это самый важный момент. Для любого специалиста это волнение, одна из вершин, которых можно достичь в футболе в качестве тренера», — говорил шотландец накануне матча.

По еврокубку на двоих

Для клубов этот финал — веха в истории. «Фиорентина» брала свой единственный международный трофей в далеком 1961-м, став победителем первого розыгрыша Кубка кубков. Этот же титул образца 1965 года покорился «Вест Хэму». Вот и все европейские достижения культового лондонского клуба. Все-таки кубок Интертото-1999, который брали молодые Рио Фердинанд и забивший в каждом из раундов плей-офф Фрэнк Лэмпард, — это другое.

Особая история — горячие фанаты «молотобойцев». Правда, в день игры как раз англичан атаковали в одном из пражских баров ультрас «Фиорентины». А уже на стадионе повысившие к вечеру градус британцы не придумали ничего лучше, чем швырять с трибуны посторонние предметы в сторону собиравшегося подавать угловые Бираги. И если сначала все обошлось, то потом итальянцу в кровь разбили голову.

Не так давно в схожей ситуации был на полчаса остановлен полуфинал Кубка Нидерландов между «Фейеноордом» и «Аяксом», и арбитр увел команды в раздевалку. Здесь пауза ограничилась четырьмя минутами, которые ушли на то, чтобы забинтовать пострадавшему голову. Он, кстати, после злосчастного попадания не стал валиться на газон, а лишь иронично поаплодировал английскому сектору. Даже таким способом показал имевшееся у «Фиорентины» преимущество.

Развязка «на флажке»

«Фиалки» в первом тайме смотрелись солиднее и активнее. Амрабат, как и на ЧМ-2022, был мозговым центром и успевал везде и всюду. Гонсалес, вылетевший из чемпионского состава Аргентины из-за травмы, разрывал на своем правом фланге. А довольно неожиданно появившийся в старте Йович даже забил на исходе компенсированного времени. Правда, из офсайда.

А так как после отмененного гола сербу потребовалась помощь медиков, на второй тайм в атаке появился лучший бомбардир в истории Лиги конференций Артур Кабрал. В прошлом турнире бразилец с учетом отборочных раундов наколотил 13 мячей за «Базель». В этом добавил еще восемь уже за «Фиорентину». Между тем «Вест Хэму» пришлось перестраивать оборону, вынужденно меняя Зума.

Произошло это, пока ВАР разбирался во второй дуэли Боуэна и Бираги в штрафной. Когда британец получил удар локтем в затылок, судьи не посчитали, что этого достаточно для назначения пенальти. А вот неловкое движение и контакт мяча с рукой защитника наконец-то раскрыли игру, и на безупречный 11-метровый Бенрахма практически мгновенно ответил Бонавентура. Бильярдный удар в угол под давлением сразу двух защитников смотрелся очень красиво.

Такую бы точность Мандрагоре, для которого сделали все! Но итальянец промахнулся, а в тот момент, когда овертайм казался неизбежным, «Вест Хэм» все-таки поймал оборону соперника. Гениальный проникающий пас Лукаса Пакета, завершение Боуэна, и «молотобойцы», год назад игравшие в полуфинале Лиги Европы, берут второй еврокубок спустя 58 лет. Мойесу тогда было два года. И разве теперь — даже после сезона борьбы за выживание в АПЛ — его кто-то уволит?