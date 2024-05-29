Антикризисный менеджер с европейским трофеем. Мендилибар в шаге от исторического триумфа «Олимпиакоса»

Второй год подряд в финале еврокубка сыграет команда тренера, который добился признания в зрелом возрасте.

Дебютант предпенсионного возраста

Год назад в преддверии финала Лиги Европы я написал, что если Хосе Луис Мендилибар превзойдет Особенного Жозе Моуринью, этот специалист станет уникальным. Возможно, те слова могли показаться излишне громкими, но сейчас понимаешь, что история 63-летнего баска ни на кого не похожа. Так просто не бывает, но настоящее признание пришло к тренеру на седьмом десятке.

Его, конечно, уважали и считали качественным специалистом. За работу в «Вальядолиде», которому он вывел в высший дивизион. За красивый футбол «Эйбара», который с самым скромным бюджетом в примере превратился в крепкого середняка. Примерно так котировался и Мендилибар, но вдруг его позвали в «Севилью». Наверное, в любой другой ситуации подобного никогда бы не произошло, но тут все сошлось воедино. Скандалы в руководстве, ужасные результаты, два уволенных за сезон тренера с серьезной репутаций.

Фото AFP

На фоне Хулена Лопетеги и Хорхе Сампаоли получивший от них не самое лучшее наследство Мендилибар в лучшем случае выглядел как антрикризисный менеджер. Ему даже контракт дали только до окончания сезон, а единственной задачей виделось спасение «Севильи» от вылета. Однако он — получив самый мастеровитый подбор исполнителей в своей карьере — не стал ограничиваться малым и подарил Андалусии еще один европейский трофей. Да еще и дебютировав в континентальных турнирах!

Сумасшедший поворот в карьере, после которого Мендилибар совсем не витал в облаках. Конечно, иронизировал, заявив журналистам: «Некоторые из вас меня заранее похоронили: «Этот дурак приехал сюда на три месяца, он покойник». Но, оказывается, я вполне себе жив!». Еще утверждал, что его успехи — награда всем тренерам, работающим с маленькими клубами, и доказательство, что с более сильными исполнителями те могут добиться большего.

Но никакого головокружения от успехов не было. «Мы побеждаем, мы в финале — фото здесь, фото там! Но я прекрасно понимаю: как только мы пару раз проиграем, все это забудется, а оскорбления понесутся со всех сторон», — говорил Мендилибар. Он словно предчувствовал будущее, даже получив в итоге полноценный контракт. В итоге вся его карьера в «Севилье» уместилась в 28 матчей, и в октябре прошлого года тренера отправили в отставку. За что он, кстати, свой уже бывший клуб потом шутливо поблагодарил. «Иначе бы нас здесь не было», — говорил испанец перед ответным полуфиналом «Олимпиакоса» с «Астон Виллой».

Марокканский ингредиент

Сейчас приехавший в Грецию в феврале Мендилибар пишет еще одну волшебную сказку. Скорее, даже более крутую, потому что одно дело довести до еврокубкового финала не раз побеждавшую там «Севилью», и совсем другое — совершить исторический для клуба и всего греческого футбола прорыв с «Олимпиакосом». Кстати, о чем-то подобном тренер рассуждал год назад, заметив, что пять лет сохранять «Эйбару» прописку в примере едва ли не сложнее, чем финишировать с «Севильей» в первой четверке.

Фото Global Look Press

Ну а нынешний прорыв в фактически домашний финал в Афинах — словно история о супергероях. Подвигов набралось, конечно, не как у Геракла, но вполне достаточно. Пройти «Маккаби» после домашних 1:4 — история преодоления. Даже с поправкой на то, что израильтяне принимают своих соперников на нейтральном поле. Потом — выигранная серия пенальти в гостях у «Фенербахче», где перед получившим от Мендилибара шанс 21-летним голкипером Тсолакисом капитулировали звезды «канареек» Тадич, Дженгиз Юндер и Бонуччи. Ну а 6:2 по сумме двух матчей с «Астон Виллой» Унаи Эмери — просто космос.

Как и персонально игра записавшего на свой счет пять мячей в бирмингемские ворота Эль-Кааби. Видимо, обязательным условием европейского успеха Мендилибара является наличие бомбардира из Марокко. В «Севилье» был Эн-Несири, в Пирее — его сменщик в сборной, который до 30 лет засветился в Европе только на пару сезонов в скромном турецком «Хатайспоре». Впрочем, таких параллелей можно найти массу. Например, сравнив андалусийского аргентинца Окампоса с не менее эффективным вингером в лице Даниэла Поденсе. А легенду «Севильи» Хесуса Наваса — с отыгравшим за красно-белых десять сезонов Фортунисом. Или похвалить менеджмент пирейцев за крутой зимний трансфер — покупку всего за 500 тысяч евро (!) полузащитника «Бенфики» Шикинью.

Только главным все равно остается система Мендилибара, который обожает играть против команд, которые хотят контролировать мяч. Козыри баска — агрессивный прессинг и максимально вертикальный футбол с доставкой мяча в штрафную или на фланги. «Я стараюсь не усложнять жизнь игрокам. Стремлюсь к тому, чтобы они чувствовали себя комфортно, и от этого мы начинаем совершенствоваться», — говорил год назад о своих принципах Мендилибар.

Тогда подобных вопросов было много, ведь в Европе этого специалиста толком не знали. Сейчас его просят провести параллели с севильским триумфом и говорят про исторический момент. «На днях я разговаривал с тренером АЕКа Матиасом Альмейдой, который сказал: «Здорово, что ты сделал для своей команды, а еще больше — для греческого футбола». До того момента я не совсем понимал, что мы сделали, но потом я подумал: «Мы действительно чего-то добились!», — признался Мендилибар в интервью сайту УЕФА.

Теперь — как и год назад — до места в истории остался один шаг. Тот, который греческие клубы никогда не делали, а единственная попытка «Панатинаикоса» в финале Кубка чемпионов-1971 завершилась поражением от великого «Аякса». Эллада замерла в ожидании, а Мендилибар, как кажется, абсолютно спокоен. И верен своим принципам, обещая ничего не менять и ничего не придумывать только потому, что впереди европейский финал. И, действительно, зачем чинить то, что благодаря тренеру хорошо работает?