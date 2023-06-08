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Лига конференций

Сегодня, 08:30

Капитан «Фиорентины» Бираги проиграл титул, но выиграл гораздо больше. Рабинер — о финале Лиги конференций и его главном итоге

Игорь Рабинер
Обозреватель
«Фиорентина» — «Вест Хэм» — 1:2. Кристиано Бираги.
Фото Reuters
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Обозреватель «СЭ» — о мощных эмоциях, которые вызвал финал третьего по статусу еврокубка.
Лига конференций. Финал
07 июн, 22:00. Fortuna Arena (Прага)
Фиорентина
1:2
Вест Хэм Юнайтед

Позволю себе напомнить, что пару лет назад примерно каждый первый морщился: мол, что это еще за ерунда — Лига конференций? Кто это теперь помнит? Сразу стала полноценным еврокубком. Привыкание оказалось моментальным.

Крутой финал Лиги конференций. Эмоций — намного больше, чем в финале ЛЕ. Я расстроен за «Фиорентину», за которую болел, но невозможно не порадоваться за двух чехов, Соучека и Цоуфала, взявших еврокубок в родной стране. Ну и вообще, если посмотреть весь ход турнира, то нельзя не признать, что «Вест Хэм» заслужил. Только победы при одной ничьей. Восхитительно.

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Дэвида Мойеса, видимо, все-таки не зря когда-то Ферги сделал своим преемником в «МЮ». Что-то в нем видел. Тогда и там — не сработало, слишком тяжел был груз и велико давление. Не потянул Мойес масштаб. Сработало в другое время и в другом месте.

А история с Бираги войдет в этот финал отдельным эпосом, пусть и оторванным от итогового результата. Или даже привязанным — но наоборот.

Могло ведь как быть: в капитана «Фиорентины» пьяные английские фанаты бросают стакан, игрок весь в крови, падает, матч прекращают, «фиалкам» засчитывают победу. А как получилось: в капитана «Фиорентины» пьяные английские фанаты бросают стакан, игрок весь в крови, не обращает на это внимание, невозмутимо хлопает трибуне, ему перевязывают голову, он возвращается на поле, матч продолжается.

А потом он же, Бираги, играет рукой — пенальти, 0:1. Итальянцы сравнивают, а на 90-й он, Бираги, ломает линию офсайда, не успевает выйти, воспитанник Леонида Слуцкого по «Халл Сити» Боуэн (помню, как в предпоследнем матче российского тренера, забив «Бристолю», он подбежал разделить радость именно со Слуцким, который уже висел на волоске) выходит один на один и забивает победный.

Но уверен: капитан флорентийцев никогда не пожалеет о том, что сделал. И все, кто это видел, включая болельщиков «Фиорентины», никогда не пожалеют. И у них рот не откроется сказать, что своей честностью и мужеством Бираги проиграл финал еврокубка.

Потому что он остался человеком и мужчиной, о чем давно уже не помнит 90% участников футбольных матчей. Для них цель оправдывает средства. Для него — нет.

И это важнее результата.

Футбол
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фиорентина
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