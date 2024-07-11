Российских игроков «Урарту» не пустили в Эстонию. Они пропустят первый матч квалификации Лиги конференций

Им пришлось остаться в Армении.

В Эстонии — скандал: четверых российских футболистов «Урарту» не пустили в страну, куда армянский клуб приехал на матч квалификации Лиги конференций против местного «Калева». Об этом сообщил главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько.

«В нашей команде есть представители России. Они, клуб и все мы до последнего момента ожидали, что они получат разрешение на въезд. На данный момент этого разрешения нет, поэтому ни один футболист участия в игре не примет», — заявил Гунько на пресс-конференции.

Дмитрий Гунько. Фото пресс-служба «Урарту»

Кроме того, из-за травм встречу пропустят еще двое футболистов. Кого конкретно из россиян не пустили в Эстонию, Гунько не уточнил. За «Урарту» выступают шестеро граждан Российской Федерации: вратарь Александр Мелихов, защитник Александр Пуцко, полузащитники Олег Поляков и Антон Килин, а также нападающие Леон Сабуа и Иван Игнатьев.

Подобный скандал — не первый в рамках еврокубков. В прошлом году в аналогичную ситуацию попал казахстанский «Тобол», который в августе играл с чешской «Викторией Пльзень», и перед ответным матчем Чехия не открыла визы четырем футболистам «Тобола». Среди них были россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев и Павел Кириенко, а также белорус Павел Забелин. Из тренерского штаба без визы остался фитнес-тренер Евгений Кресик.

Правда, «Тобол» тогда пошел до конца и пригрозил бойкотировать матч, если футболистам не разрешат въехать в страну. «Есть еще надежда касательно того, что сегодня после обеда решится вопрос заезда через другое государство. Если нам дадут мультивизу. Выйдем ли мы на поле, в случае если нашим легионерам из ЕАЭС не дадут визы? Я думаю, скорее всего, нет», — заявил тогда пресс-службе клуба совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров.

Российский игрок «Урарту» Александр Пуцко. Фото пресс-служба «Урарту»

После угрозы бойкота вопрос решился очень быстро — к делу подключился УЕФА и визы сделали практически моментально. «УЕФА связался с руководством Чехии и помог нам в этом вопросе. Чехи тоже понимали, что могут получить техническое поражение, поэтому стороны все осознавали и ситуация разрешилась. Получали визы в нерабочее время. Мы подали паспорта и через 15 минут забрали», — рассказывал Калдияров в интервью РБК.

Впрочем, присутствие россиян не помогло «Тоболу». Ответный матч (первый завершился поражением 1:2) костанайцы уступили 0:3 и покинули квалификацию.

Игра первого квалификационного раунда Лиги конференций между «Калевом» и «Урарту» состоится 11 июля в 18.30 по московскому времени.