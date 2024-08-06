Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига конференций. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

6 августа, 22:45

Вратарь «Ноа» забил из своей штрафной! Гол с 90 метров в еврокубке — вы такое видели?!

Вратарь «Ноа» забил гол в Лиге конференций из своей штрафной
Гоша Чернов
Корреспондент
Огнен Чанчаревич.
Фото Скриншот трансляции
Telegram Дзен
Огнен Чанчаревич принес армянскому клубу победу над АЕК в отборе Лиги конференций.
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
06 авг, 19:00. Mika Stadium (Ереван)
Ноа
3:1
АЕК

Что произошло

Во вторник, 6 августа, в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций армянский клуб «Ноа» на своем поле обыграл греческий АЕК со счетом 3:1. Счет на 22-й минуте открыли гости усилиями Леви Гарсии, но еще до перерыва Виржиль Пинсон восстановил равновесие, а во втором тайме «Ноа» вырвал победу — мячи забили Огнен Чанчаревич и Гонсалу Грегориу.

Особенно бурную реакцию в соцсетях вызвал второй гол, ставший решающим: на 67-й минуте Чанчаревич, голкипер хозяев, решил сильно выбить мяч прямо из своей штрафной площади, но у него получился не просто вынос, а полноценный удар. Мяч ударился о газон перед чужой штрафной и перелетел через кипера АЕК и сборной Албании Томаса Стракошу. Вратарь «Ноа» забил ударом с 90 метров!

Это рекорд?

Не похоже. Чанчаревич не исполнял удар от ворот: мяч находился приблизительно в середине штрафной площади, а это значит, что расстояние до чужого створа было примерно 90 метров.

Рекорд же по дальности гола в официальном матче, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, принадлежит экс-голкиперу английского «Ньюпорта» Тому Кингу. В 2021 году он забил «Челтенхэму» с 96,01 метра.

Однако в 2023 году появился претендент на новое достижение — во встрече чемпионата Чили против «Коло-Коло» голкипер «Кобресаля» Леандро Рекена забил прямо из площади ворот. В стране провели измерения и заявили, что дистанция до гола в момент удара равнялась 101 метру, однако официальных подтверждений рекорда нет.

Кто такой Чанчаревич

Чанчаревич — 34-летний вратарь сборной Армении. Он серб по национальности, до 2018 года выступал исключительно на родине, но затем оказался в Армении, перебравшись в клуб «Алашкерт». В 2023 году Огнен получил гражданство Армении и стал играть за ее национальную команду. Кипер дебютировал в ее составе в июне 2023 года, сейчас на его счету 11 матчей в футболке сборной Армении. В январе 2024 года Чанчаревич перешел в «Ноа».

Вратарь &laquo;Ордабасы&raquo; Бекхан Шайзадаулы Шайзада. Вратарь «Ордабасы» взял три пенальти, огненный матч в Азербайджане, воспитанник «Краснодара» дебютировал в еврокубках

Что это дает «Ноа»

Сама по себе победа «Ноа» — сенсация. Серебряный призер прошлого чемпионата Армении не считался фаворитом в матче с АЕК — второй командой греческой суперлиги-2023/24. Однако успех в первой игре дает шанс на попадание в групповой этап Лиги конференций. Победитель противостояния в последнем отборочном раунде встретится с победителем пары «Ружомберок» (Словакия) — «Хайдук» (Хорватия).

Ответный матч между АЕК и «Ноа» пройдет в четверг, 15 августа, в Афинах.

Футбол
Лига конференций
ФК АЕК (Афины)
0
Читайте также
Порносайт предложил 250 тысяч долларов прыгуну с шестом после поражения на Олимпиаде-2024
11-летняя скейтбордистка установила национальный рекорд Китая на Олимпиаде-2024
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российских игроков «Урарту» не пустили в Эстонию. Они пропустят первый матч квалификации Лиги конференций