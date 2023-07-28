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Лига конференций

Сегодня, 22:30

«Ювентус» исключен из еврокубков и оштрафован на 20 миллионов евро. УЕФА сурово наказал итальянский гранд

«Ювентус» исключен из еврокубков и оштрафован на 20 миллионов евро
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты «Ювентуса».
Фото Global Look Press
Флаг «Ювентуса».
Фото Reuters
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УЕФА вынес наказание «Ювентусу» за нарушение положения нормативных документов организации и условий мирового соглашения, подписанного в августе 2022 года.

Туринский клуб на год исключен из еврокубков — в этом сезоне итальянцы должны были выступить в Лиге конференций. Также «Ювентус» оштрафован на сумму в 20 миллионов евро, из которых 10 миллионов — условно. Эта сумма будет взыскана в случае, если его отчетность в ближайшие три года не будет соответствовать требованиям УЕФА по лицензированию клубов и условиям финансового фэйр-плей.

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Отметим, что «Ювентус» наказан только по делу УЕФА. Санкции не касаются дел, которые рассматривались в отношении туринского клуба в итальянских судах, то есть не будут распространяться на серию А.

Что нарушил «Ювентус»?

В мае с «Ювентуса» сняли 10 очков в чемпионате Италии, команда заняла седьмое место в серии А и должна был выступить в Лиге конференций.

Клуб из Турина после разбирательства по ходу сезона в Италии был наказан за то, что предоставлял фиктивную информацию о суммах трансферов игроков, занижал данные о тратах на сотрудников и их зарплаты. Это привело к увеличению капитала «Юве» на 700 миллионов евро. Разбирательства были начаты, так как акции клуба торгуются на фондовой бирже.

В ноябре 2022 года все члены совета директоров «Ювентуса» подали в отставку: президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и гендиректор Маурицио Арривабене. Новые руководители клуба — президент Джанлука Ферреро и генеральный директор Андреа Сканавино — называли наказание несправедливым.

 
Поль Погба (слева) и&nbsp;Массимилиано Аллегри. Запятая ценой в десятки миллионов евро. Почему в Италии могут быть недовольны возвращением «Ювентусу» 15 очков

В УЕФА после случившегося начали свое расследование в отношении «Ювентуса» в декабре прошлого года. Оно касалось фиктивных доходов от регистрации игроков в период с 2019 по 2021 год.

После решения УЕФА в «Юве» сообщили, что клуб считает нарушения несущественными, но при этом туринцы не будут подавать апелляцию.

«Ювентус» сообщает, что сегодня Первая палата Органа финансового контроля клубов УЕФА приняла решение окончательно закрыть разбирательство, начатое 1 декабря 2022 года с целью проверки соблюдения нормативно-правовой базы УЕФА. «Ювентус», продолжающий считать предполагаемые нарушения несущественными, а свои действия правильными, заявляет о решении отказаться от подачи апелляции», — говорится в заявлении итальянского клуба.

Президент туринцев Джанлука Ферреро также прокомментировал решение УЕФА: «Несмотря на это болезненное решение, теперь мы можем встречать новый сезон, глядя на поле. Теперь мы движемся к чемпионату и Кубку Италии: мы сделаем все возможное, чтобы порадовать наших фанатов».

Флаг «Ювентуса».
Фото Reuters

Вместо «Ювентуса» в Лиге конференций сыграет «Фиорентина»

Исключение «Ювентуса» из Лиги конференций в сезоне 2023/24 означает, что туринцев в турнире заменит «Фиорентина», занявшая восьмое место в Серии А в прошлом сезоне. Об этом сообщает The Athletic.

Итальянская футбольная федерация должна подать заявку нового клуба для участия в еврокубке. Затем она должна быть подтверждена УЕФА в установленном порядке.

Санкции «Ювентуса» также приведут к тому, что «Астон Вилла» переместится из корзины несеяных к сеяным в квалификации турнира в августе.

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Незадолго до старта сезона «Ювентус» лишь замыкает тройку фаворитов серии А. В букмекерской компании ФОНБЕТ на чемпионство туринцев можно поставить с коэффициентом 5.00. Лучшие шансы, по мнению аналитиков, у «Интера» и действующего победителя — «Наполи». На миланцев котировка — 3.20, на неаполитанцев — 4.50. В пятерку также ожидаемо вошли «Милан» (7.00) и «Рома» (11.0).

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Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
УЕФА
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