14-летний игрок «Строгино» забил победный гол в первенстве московской лиги 2006 года рождения

14-летний футболист «Строгино» Ренат Мудрак забил победный гол в ворота «Родины» на зимнем первенстве Москвы в Клубной лиге среди команд 2006 года рождения (2:1).

Игрок отметился забитым голом на 58-й минуте встречи.

На данный момент «Строгино» 2006 г. р. располагается на втором месте в группе А московской Клубной лиги.