14-летний игрок «Строгино» забил победный гол в первенстве московской лиги 2006 года рождения

Сегодня, 16:02
14-летний футболист «Строгино» Ренат Мудрак забил победный гол в ворота «Родины» на зимнем первенстве Москвы в Клубной лиге среди команд 2006 года рождения (2:1).
Игрок отметился забитым голом на 58-й минуте встречи.
На данный момент «Строгино» 2006 г. р. располагается на втором месте в группе А московской Клубной лиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования