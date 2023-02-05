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«У своих ворот»

Сегодня, 16:02

14-летний игрок «Строгино» забил победный гол в первенстве московской лиги 2006 года рождения

Алина Савинова
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14-летний футболист «Строгино» Ренат Мудрак забил победный гол в ворота «Родины» на зимнем первенстве Москвы в Клубной лиге среди команд 2006 года рождения (2:1).

Игрок отметился забитым голом на 58-й минуте встречи.

На данный момент «Строгино» 2006 г. р. располагается на втором месте в группе А московской Клубной лиги.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-05-14-letniy-futbolist-strogino-zabil-pobednyy-gol-v-pervenstve-moskovskoy-ligi-2006gr

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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