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«У своих ворот»

18 ноября 2013, 17:29

Российский арбитр ФИФА завершает карьеру

Сергей АСТАХОВ
Корреспондент

Российский рефери Альбина Крецкая завершает карьеру, сообщает официальный сайт РФС. Для 45-летней ассистентки ФИФА, с 1998 года обслуживающей матчи чемпионатов России, а с 2000-го – имеющей статус ФИФА, последним матчем станет игра "Мордовочка" – "Россиянка".

– Грусти никакой нет. В жизни все нужно делать вовремя, в том числе и уходить, – сказала Крецкая. – У меня была хорошая футбольная карьера, были отличные учителя, благодаря которым я прошла хороший судейский путь. И какого бы уровня встреча ни предстояла мне, будь то первенство города, района, России или международная, я всегда работаю на максимуме.

Источник: rfs..ru
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