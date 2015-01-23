Заседание исполкома РФС началось. Как и ожидалось, без Капелло

В Доме футбола началось первое в этом году заседание исполнительного комитета РФС. Одним из главных вопросов на нем станет выдвижение кандидата от России в исполком УЕФА, который заменит бывшего президента РФС Сергея Фурсенко. Всего в повестке дня 12 пунктов, большинство из которых связаны с подведением итогов 2014 года, а также с текущими делами организации.

На заседании присутствуют президент РФС Николай Толстых, президент РФПЛ Сергей Прядкин, президент ЦСКА Евгений Гинер, президент "Локомотива" Ольга Смородская и другие члены исполкома. При этом во время протокольной съемки не были замечены, в частности, президенты "Зенита" и "Краснодара" Александр Дюков и Сергей Галицкий (последний приехал чуть позже из-за пробок), президент РЖД Владимир Якунин, президент "Анжи" Сулейман Керимов, руководитель наблюдательного совета "Динамо" Сергей Степашин.

Как и ожидалось, не присутствует на заседании главный тренер сборной России Фабио Капелло. При этом в повестке есть пункт об итогах 2014 года для национальных команд, также должен быть поднят вопрос о более чем полугодовом долге по зарплате итальянского специалиста.