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«У своих ворот»

23 января 2015, 10:45

Заседание исполкома РФС началось. Как и ожидалось, без Капелло

Роман Шишов
Корреспондент
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В Доме футбола началось первое в этом году заседание исполнительного комитета РФС. Одним из главных вопросов на нем станет выдвижение кандидата от России в исполком УЕФА, который заменит бывшего президента РФС Сергея Фурсенко. Всего в повестке дня 12 пунктов, большинство из которых связаны с подведением итогов 2014 года, а также с текущими делами организации.

На заседании присутствуют президент РФС Николай Толстых, президент РФПЛ Сергей Прядкин, президент ЦСКА Евгений Гинер, президент "Локомотива" Ольга Смородская и другие члены исполкома. При этом во время протокольной съемки не были замечены, в частности, президенты "Зенита" и "Краснодара" Александр Дюков и Сергей Галицкий (последний приехал чуть позже из-за пробок), президент РЖД Владимир Якунин, президент "Анжи" Сулейман Керимов, руководитель наблюдательного совета "Динамо" Сергей Степашин.

Как и ожидалось, не присутствует на заседании главный тренер сборной России Фабио Капелло. При этом в повестке есть пункт об итогах 2014 года для национальных команд, также должен быть поднят вопрос о более чем полугодовом долге по зарплате итальянского специалиста.

РФС
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