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«У своих ворот»

Сегодня, 11:38

Адамов рассказал, как Слуцкий напал на судью в начале своей тренерской карьеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Роман Адамов рассказал, как Леонид Слуцкий напал на судью в начале своей тренерской карьеры.

«Мы играли на выезде с саранской «Светотехникой». Судья в той игре нас просто убил. Человек падает за два метра до штрафной, кричит и нам ставят пенальти. Слуцкому было настолько обидно от собственного бессилия и от того, что прибивают его ребят, что он пошел за нас заступаться. И ударил этого судью правым боковым», — приводит слова Адамова Sport24.

Адамов выступал под руководством Слуцкого за волгоградскую «Олимпию» с 1999 по 2000 год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-570658-slutskomu-bylo-obidno-ot-svoyego-bessiliya-on-udaril-sudyu-pravym-bokovym-adamov-o-konflikte-s-uchastiyem-trenera
Футбол
Леонид Слуцкий
Роман Адамов
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