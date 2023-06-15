Александр Медведев: «Скоро откроется зал славы, где будут отражены все игроки, причастные к десяти титулам»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что его удивило в отрасли спорта в рамках экономики.

Сегодня, 15 июня, звезды «Зенита» и сборной России проведут матч на «Газпром Арене». Начало — в 20.00 по московоскому времени. Встреча состоится в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и будет приурочена к 15-летию победы сине-бело-голубых в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.

— А Дика Адвоката приглашали?

— Не смог приехать. У нас один легионер.

— Адвокат был не против приехать в Россию, провести такой матч?

— Он очень тепло вспоминает время проведенное в России. Он приезжал в нашу академию два года назад.

— Выши главные воспоминания о Евро-2008?

— Мы обыграли Голландию. До сих пор прокручиваю эпизоды этого матча.

— Сборная России поменяла экипировщика. Что еще вас удивило в отрасли спорта в рамках экономики?

— Были различные дискуссии. Все больше понимают, что лучше спортивного зрелища на поле быть ничего не может, но помимо этого, надо чтобы люди стремились придти пораньше на стадион, чтобы было вкусно, чтобы было комфортно, безопасно и интересно. Поэтому мы делаем и концерты, и фестивали, и экскурсии. Скоро откроется зал славы, где будут отражены все наши игроки, причастные к десяти титулам. И вообще сосиска должна прыскать, хорошо бы ее запить пивом! Если тебе больше 18 лет. Все должно быть гармонично. Тогда люди будут приходить за два с половиной часа до матча и проводить время. И оставаться после матча будут.

— В Питере пить получается?

— В Питере — играть!