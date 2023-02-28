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«У своих ворот»

Сегодня, 13:41

Аленичев — о ретро-матче в Волгограде: «С удовольствием приму участие»

Аленичев заявил, что с удовольствием примет участие в ретро-матче в Волгограде
Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил «СЭ», что готов принять участие в ретро-матче в честь 80-летнего юбилея Сталинградской битвы.

«Вроде, планируется на 1 мая. Пока никто не звонил. Это все в планах, в проекте. Если будет — с удовольствием приму участие», — сказал Аленичев «СЭ».

Ретро-матч пройдет 1 мая в Волгограде. Он будет представлять собой реконструкцию игры между «Спартаком» и «Динамо», которая состоялась 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).

Дмитрий Аленичев
ФК Спартак (Москва)
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