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«У своих ворот»

Сегодня, 06:58

Андре Сантос: «Я бы хотел поиграть в России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Андре Сантос признался, что был бы рад поиграть в России.

— Вас звали российские клубы?

— Нет, хотя я бы хотел у вас поиграть. Вот прошлым вечером сказал жене: поступит предложение играть в российской команде — однозначно соглашусь. Слишком люблю Москву, Россию и русских, чтобы отказаться, — цитирует Sport24 Сантоса.

В этом месяце 41-летний бразилец сыграл за «Сокол» (Сельцо) в матче чемпионата Брянской области против «Авангарда» (3:0).

Андре Сантос. В «Соколе» рассказали, как экс-игрок сборной Бразилии Сантос сыграл за клуб в чемпионате Брянской области
Источник: https://sport24.ru/football/news-667716-eks-futbolist-arsenala-i-sbornoy-brazilii-khochet-igrat-v-rossii-slishkom-lyublyu-yeye-i-russkikh
Футбол
Андре Сантос
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Экс-игрок сборной Бразилии рассказал, как попал в команду «Сокол» из Брянской области