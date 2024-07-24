Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Гид по Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Кубок Америки
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 05:32

Экс-игрок сборной Бразилии рассказал, как попал в команду «Сокол» из Брянской области

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Андре Сантос рассказал, как сыграл за любительскую команду «Сокол» из Брянской области.

«Это очень крутая история. Много играю футбол просто ради кайфа — в Рио, в родном Сан-Паулу. Представители «Сокола» написали мне в соцсетях и пригласили сыграть за них. Я сказал, что сделаю это, когда буду в Москве. Приехал, сыграл и получил удовольствие. А еще — много сообщений, подарков. Как согласился на предложение «Сокола»? Отвечаю всем, кто пишет мне в директ. Ребята из «Сокола» предложили, я согласился. Плюс хотелось побольше узнать о Брянске», — цитирует Sport24 Сантоса.

41-летний бразилец принял участие в матче чемпионата Брянской области против «Авангарда» (3:0).

Андре Сантос сыграл за &laquo;Сокол&raquo;. Экс-футболист сборной Бразилии и «Арсенала» Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца. Что происходит?

Сантос завершил карьеру в 2018 году. Его последним клубом стал бразильский «Фигейренсе». До этого защитник играл за «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Фенербахче», лондонский «Арсенал», «Гремио», индийский «Гоа», швейцарский «Виль» и турецкий «Болуспор».

В активе Сантоса 24 матча за сборную Бразилии. В 2009 году он выиграл с национальной командой Кубок конфедераций.

Источник: Sport24
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Арсенал (Лондон)
0
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
МОК лишил признания федерацию бокса под руководством Кремлева
У знаменосца сборной Кипра на Играх-2024 Куличенко нашли аккаунт в OnlyFans
На Украине не могут потушить масштабный пожар в Николаевской области
Соболева отстранили от тренировок, Станкович не понял, куда приехал, клуб проваливает трансферную кампанию. Что происходит в «Спартаке»
В Белгородской области украинский дрон врезался в многоквартирный дом
СМИ узнали об оказании Байдену экстренной помощи во время поездки в Лас-Вегас
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Сантос сыграл за «Сокол» бесплатно