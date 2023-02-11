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«У своих ворот»

Сегодня, 14:27

Адебайор — о Кубке Легенд: «Я здесь, потому что люблю футбол»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший форвард «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился эмоциями от приезда на Кубок Легенд-2023. Он сыграет в составе команды «Легенды Африки».

— Все счастливы, мой первый приезд в Москву на Кубок легенд. Я очень доволен. Приехал сюда, потому что здесь очень много игроков, с кем я пересекался: Эбуэ, Майкон. Я здесь, потому что люблю футбол.

— Почему я решил принять участие в данном турнире?

— Здесь много игроков, с которыми мне довелось играть. Например, Александр Глеб, Майкон и другие. Мы должны больше заниматься футболом, а не политикой. Я очень рад быть здесь!

В группе A сыграют «Легенды России», «Легенды Латинской Америки» и «Легенды Европы», в группе В выступят «Сборная Звезд», «Легенды Африки» и «Легенды СНГ».

Кубок легенд-2023 пройдет с 11 по 12 февраля во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Эмманюэль Адебайор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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Александр Мостовой рассказал, почему раньше не участвовал в Кубке Легенд