Адебайор — о Кубке Легенд: «Я здесь, потому что люблю футбол»

Бывший форвард «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился эмоциями от приезда на Кубок Легенд-2023. Он сыграет в составе команды «Легенды Африки».

— Все счастливы, мой первый приезд в Москву на Кубок легенд. Я очень доволен. Приехал сюда, потому что здесь очень много игроков, с кем я пересекался: Эбуэ, Майкон. Я здесь, потому что люблю футбол.

— Почему я решил принять участие в данном турнире?

— Здесь много игроков, с которыми мне довелось играть. Например, Александр Глеб, Майкон и другие. Мы должны больше заниматься футболом, а не политикой. Я очень рад быть здесь!

В группе A сыграют «Легенды России», «Легенды Латинской Америки» и «Легенды Европы», в группе В выступят «Сборная Звезд», «Легенды Африки» и «Легенды СНГ».

Кубок легенд-2023 пройдет с 11 по 12 февраля во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.