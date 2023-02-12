Малуда назвал лучшую черту россиян: «Они были невероятно милы к каждому иностранцу»

Бывший нападающий «Челси» Флоран Малуда в интервью «СЭ» сравнил Россию 2008 года и 2023-го. В 2008-м француз в составе «Челси» в Москве проиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов.

«Все вещи меняются, развиваются. Многое пришло после чемпионата мира-2018. Это было еще одно невероятное время в России. Я узнал очень много о вашей стране, я путешествовал по городам, встречал друзей. Мне невероятно понравилась гостеприимность российских людей. Они были невероятно милы к каждому иностранцу. Тогда я сумел встретиться с друзьями в лице Смертина и Аршавина. У меня остались здесь друзья, был рад в очередной раз увидеться», — сказал Малуда «СЭ».