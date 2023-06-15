Широков: «Не было задачи победить в ретро-матче. Это игра для того, чтобы люди получили удовольствие»

Широков высказался о ничьей в ретро-матче между командой легенд «Зенита» и легенд сборной России

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков в комментарии для «СЭ» высказался о ничьей в товарищеском ретро-матче между командой легенд сине-бело-голубых и легенд сборной России (1:1).

«Решение об отмене серии пенальти принимали сами футболисты. Не хотели никого расстраивать. А так — праздник, все счастливы и довольны. Не было задачи победить. Это матч для того, чтобы люди получили удовольствие», — сказал Широков «СЭ».

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на ЕВРО-2008.