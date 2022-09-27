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«У своих ворот»

27 сентября, 16:43

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Сергей Гришин получил повестку в военкомат

Мария Гусева

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Сергей Гришин рассказал, что получил повестку в военкомат.

«Повестку обнаружил в почтовом ящике в первые дни после объявления частичной мобилизации. Если говорить серьезно, то да, повестка пришла. Какие мои действия? Пока никаких. Она лежала в ящике. Я не знаю, что должен дальше делать. Скрыться и уехать куда-то или, наоборот, собраться и прийти в военкомат? Мне в повестке было предписано явиться в 9 утра. Я обнаружил ее только в 13 часов. Мои действия какие? Жду дальше», — цитируют «Известия» Гришина.

48-летний Гришин является воспитанником московского «Торпедо». С 1996 по 2000 год футболист выступал за «Динамо». В составе сборной России Гришин провел три матча и забил один гол.

Источник: https://iz.ru/1401647/aleksei-fomin/eks-futbolist-dinamo-i-sbornoi-rossii-grishin-poluchil-povestku-v-voenkomat
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