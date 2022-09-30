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«У своих ворот»

Сегодня, 13:30

Черевченко — о Мышалове: «Великий человек. Он до последнего отдавал себя футболу»

Черевченко отреагировал на новость о смерти врача Мышалова
Дмитрий Барулев

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе из жизни многолетнего врача железнодорожников Савелия Мышалова.

«Он был профессионалом своего дела. Это большая потеря для всего футбола, потому что это великий человек. Он мог поставить диагноз без разных МРТ или снимков. Я узнал об этом утром, мне позвонили. Лично для меня это большая потеря и утрата. Его уважали и любили в команде. Он до последнего отдавал себя футболу», — сказал Черевченко «СЭ».

В пятницу, 30 сентября, Российский футбольный союз сообщил о смерти Мышалова в возрасте 90 лет.

Легендарный доктор с 1994 по 2016 год работал в «Локомотиве». При нем московский клуб впервые завоевал золотые медали чемпионата России и выиграл Кубок страны.

Игорь Черевченко
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Локомотив (Москва)
Савелий Мышалов
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