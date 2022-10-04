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«У своих ворот»

Сегодня, 17:56

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов стал дедом

Иван Шитик
Корреспондент
Станислав Черчесов-младший.

В семье голкипера «Химок» Станислава Черчесова случилось пополнение. 4 октября у Станислава и Эвелины Черчесовых родилась дочь.

«Наш футбольный клуб от всей души поздравляет новоиспеченных родителей и желает им большой любви, благополучия и семейного счастья, а малышу — много радостей и крепкого здоровья», — говорится в заявлении клуба.

28-летний Станислав Черчесов является сыном бывшего тренера «Спартака» и сборной России Станислава Черчесова.

Напомним, что Станислав Черчесов-старший сейчас работает в Венгрии с местным «Ференцварошем».

Станислав Черчесов
ФК Химки
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  • spartsmen

    ваня, а можно было сделать личико попроще и написать: тренер ференцвароша черчесов стал дедом? или на такое золотое перо не поднимается? а кого он ранее тренировал, мы и так знаем.

    04.10.2022

  • футбол это спорт

    Поздравления Станиславу Черчесову с огромным событием в жизни! Здоровья внучке и ее родителям.

    04.10.2022

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