Бывший тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов стал дедом

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В семье голкипера «Химок» Станислава Черчесова случилось пополнение. 4 октября у Станислава и Эвелины Черчесовых родилась дочь.
«Наш футбольный клуб от всей души поздравляет новоиспеченных родителей и желает им большой любви, благополучия и семейного счастья, а малышу — много радостей и крепкого здоровья», — говорится в заявлении клуба.
28-летний Станислав Черчесов является сыном бывшего тренера «Спартака» и сборной России Станислава Черчесова.
Напомним, что Станислав Черчесов-старший сейчас работает в Венгрии с местным «Ференцварошем».
spartsmen
ваня, а можно было сделать личико попроще и написать: тренер ференцвароша черчесов стал дедом? или на такое золотое перо не поднимается? а кого он ранее тренировал, мы и так знаем.
04.10.2022
футбол это спорт
Поздравления Станиславу Черчесову с огромным событием в жизни! Здоровья внучке и ее родителям.
04.10.2022