Бывший тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов стал дедом

В семье голкипера «Химок» Станислава Черчесова случилось пополнение. 4 октября у Станислава и Эвелины Черчесовых родилась дочь.

«Наш футбольный клуб от всей души поздравляет новоиспеченных родителей и желает им большой любви, благополучия и семейного счастья, а малышу — много радостей и крепкого здоровья», — говорится в заявлении клуба.

28-летний Станислав Черчесов является сыном бывшего тренера «Спартака» и сборной России Станислава Черчесова.

Напомним, что Станислав Черчесов-старший сейчас работает в Венгрии с местным «Ференцварошем».