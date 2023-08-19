ЦСКА и «Црвена Звезда» разыграют UTLC Cup

В финале традиционного международного юношеского турнира в Москве сойдутся его действующий победитель и футболисты ЦСКА

В первом полуфинале на протяжении почти всего первого тайма зрела сенсация. «Црвена Звезда» прошла групповой этап без осечек, но до 29-й минуты проигрывала хозяевам «Сапсан Арены». «Локомотив» нашел свой шанс в атаке, и Денис Тарасов получил передачу на пустые ворота. Но сохранить преимущество до перерыва не получилось — один из лидеров белградцев Вук Джаич забил «в раздевалку», замкнув навес с правого фланга. А в начале второго тайма Веско Чукич забил красивейший мяч «черпачком» и больше «Црвена Звезда» контроля над игрой не упустила.

Зато полной неожиданностью завершился второй матч дня. «Зенит» выиграл три матча в группе с общим счетом 14:0, и забил два мяча ЦСКА уже к середине первого тайма. Причем голы вышли один красивей другого — Лари Попеев издали забросил мяч за шиворот голкиперу, а Максим Михайлов и вовсе отличился прямым ударом с углового, исполнив самый настоящий «сухой лист». Но весь ход матча перевернул один игрок. Полузащитник армейцев Михаил Грачев оформил хет-трик и нокаутировал «Зенит». Теперь петербуржцам предстоит оспорить бронзу с «Локо». А ЦСКА и «Црвена Звезда» сыграют финал на большой «РЖД Арене».

Также в пятницу был сыгран матч за седьмое место. Во встрече двух турецких команд сильнее оказались ребята из «Фенербахче», забившие незадолго до конца матча.

Международный турнир UTLC CUP для игроков не старше 14 лет проходит с 15 по 19 августа. Трансляции игр можно посмотреть на платформе социальной сети «ВКонтакте». А также на официальном YouTube-канале The Game Agency Pro.

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UTLC Cup-2023

Полуфиналы

«Локомотив» — «Црвена Звезда» — 1:3 (1:1)

Голы: Тарасов, 14 — Джаич, 29, 57. Чукич, 35.

ЦСКА — «Зенит» — 3:2 (1:2)

Голы: Грачев, 18, 34, 46 — Попеев, 6. Михайлов, 14.

Матч за 7-е место

«Фенербахче» — «Фатих Карагюмрюк» — 1:0 (0:0)

Гол: Экиджи, 53.