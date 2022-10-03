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«У своих ворот»

Сегодня, 18:21

Ирина Роднина высказалась о возможной мобилизацией футболистов

Иван Шитик
Корреспондент

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала ситуацию с возможной мобилизацией футболистов.

Ранее сообщалось, РФС обсуждает с властями бронь для футболистов.

— У нас это было в советское время, теперь вернули — спортивные роты. Ничего страшного, если наши ребята там будут. Спортивная рота — это не служить от сих до сих. Просто агенты игроков очень безграмотны и не беспокоятся о том, что мужчины у нас по закону, по Конституции призываются. Мы должны признать, что у нас очень плохо работают агенты — и хоккеистов, и футболистов.

— То есть даже футболистов сборной не нужно освобождать от брони?

— Вопрос не в том, чтобы освобождать, а в том, чтобы правильно оформлять документы.

— Что имеете в виду?

— Имею в виду то, что можно заранее послать заявку, все оформить, включить людей в список, как это раньше делалось. Просто все расслабились и забыли.

— Смогут ли они продолжать играть, находясь в спортротах?

— Почему не смогут? Спросите фигуристов, у нас все ребята отслужили. Просто надо немножечко посерьезнее работать с документами и не считать только гонорары, а считать, что нужно делать для спортсмена, чтобы он сам показал лучшие результаты и чтобы команда не страдала, — сказала Роднина «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irina-rodnina-bron-dlya-futbolistov-nichego-strashnogo-esli-oni-budut-v-sportrotah/
Ирина Роднина
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