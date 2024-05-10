Директор «Чертаново» — о Кубке Колыванова: «Приятно, что для детей и родителей этот турнир знаковый»

Директор «Чертаново» Илья Савченко в комментарии для «СЭ» назвал особенности Кубка Колыванова.

— Кубок Колыванова — детский турнир с историей. Он был уже шестнадцатым по счету. Что приятно, разговаривая со многими детьми и родителями, мы слышим, что для них этот турнир знаковый, можно сказать, ключевой. Поэтому и атмосфера данного турнира реально находясь на поле ты чувствуешь, что дети относятся к любому матчу на этом турнире не как к рядовому и пытаются выложиться. Может быть, это им где-то помогает. Иногда это мешает. Но то, что для них — это знаковый турнир, нам очень приятно осознавать. Надеюсь, что это будет еще долгие годы.

— «Чертаново» 2015 года выступило лучше, чем команда 2014, почему? Есть ли смысл смотреть на результаты в данном возрасте?

— Говоря о выступлении нашей команды 2014 или 2015 года все-таки еще раз хочется сказать про приоритеты «Чертаново». Наша задача не выигрывать каждый турнир, а выпускать каждый год игроков, спортсменов, которые будут готовы конкурировать в наших самых лучших лигах: РПЛ, ФНЛ. Да и в принципе не только в наших, но и в Европе. Поэтому, наверное, мы больше смотрим не на то, как наши команды выступили. Рассматриваем этот турнир как на сверку часов. Сравниваем нашу работу, наши команды с командами других академий. Из этого делаем определенные выводы, чтобы в дальнейшем, может быть, вести какую-то корректировку. Точно не будет руководствоваться тем, что у нас 2015 год выступил лучше 2014-го, — сказал Савченко «СЭ».

С 6 по 10 мая в Москве проходил «Кубок Игоря Колыванова» среди команд возрастной категории U10. Победу на турнире одержала команда «Краснодара».

В футбольном турнире приняли участие 15 команд мальчиков 2014 года рождения и команда «Академии Чертаново» 2015 года рождения.