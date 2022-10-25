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Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал требование главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко исключить РФС из УЕФА и ФИФА.
«Зачем давить на УЕФА и ФИФА, чтобы нас исключить. Кто они такие, чтобы это просить у них? Это неприемлемое высказывание. Почему клубы и сборная должны страдать и не участвовать в международных соревнованиях. Все это дешевое давление и манипуляция», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
Ранее Павелко заявил, что организация будет требовать исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции клубов из присоединенных территорий в чемпионаты России по футболу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования