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«У своих ворот»

Сегодня, 07:00

Валерий Урин — о сыне Якушина, который сбежал в Швецию: «Он вывез секретные документы! Поэтому за ним и охотились»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Валерий Урин.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»
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Экс-нападающий московского «Динамо», двукратный чемпион СССР Валерий Урин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в Советский Союз пытались вернуть сына легендарного тренера Михаила Якушина. Якушин-младший, работавший в Спорткомитете переводчиком, в 1971 году во время командировки остался в Швеции.

— Это ведь Бориса Кузнецова отправили в Швецию возвращать сбежавшего сына тренера Якушина?

— Да!

— Ждем подробностей.

— Борька, когда с футболом закончил, в КГБ попал. Дали задание — он и поехал. Потом нам рассказывал по секрету, как все вышло. Мы же детей Якушина знали. Что Наташу, что Мишку, сына.

— Чтобы сбежать — требуется мужество. Парень был непростой?

— Очень организованный. Работал в каком-то КБ. Ладно, сбежал и сбежал — он же в Швецию вывез секретные документы!

— Ах вот оно что.

— Как нам шепнули — атомные секреты. Поэтому за ним и охотились.

— Откуда вы его знали?

— Дети Якушина с нами на даче жили. В Новогорске еще деревня была. Стояли генеральские дома, 800 метров асфальтовый круг. Команде отдали две дачи. Там сборы проводили. Кормили нас в санатории при КГБ. Это через овраг надо было перебраться. А Мишка рос на наших глазах!

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— Как Кузнецов его вытаскивал из Стокгольма?

— Подозвал к посольской машине. Я, говорит, намеревался его туда засунуть и увезти. А тот высокий, два метра — уперся руками! Что-то почувствовал! У Бори ничего не получилось. Документы тоже сгинули.

— Кто ж в одиночку на такие дела ходит?

— Чтобы не спугнуть... В КГБ надеялись, что Боре-то он поверит, сядет в автомобиль.

— Мутный был парень?

— Такой, знаете... В себе. Все внутри держит. Наташка — она пообщительнее.

— Дочке Якушина побег брата сломал карьеру.

— Да, работала в Бразилии в посольстве. Тут же отозвали. Да и в семье все рухнуло. Мама умерла почти сразу от расстройства.

Валерий Урин умер 23 января. С обозревателями «СЭ» он поговорил за месяц до кончины.

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