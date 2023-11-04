Дюков высоко оценил третий сезон конкурса «Россия» — футбольная страна»

Президент РФС Александр Дюков подвел итоги третьего сезона конкурса «Россия» — футбольная страна».

— Этот конкурс открыл много новых ярких проектов, о которых мы рассказывали в ходе конкурса и продолжим это делать. Очень важно показывать лучшие примеры развития массового футбола на местах, чтобы такая практика вдохновляла людей на реализацию футбольных инициатив в своих регионах.

Благодаря участникам конкурса мы видим, как массовый футбол объединяет людей ради большой цели. Например, наш новый победитель — турнир «Олотау йыйыны» — помог маленькой деревне в Башкортостане стать ежегодным местом притяжения сотен людей из Республики и ближайших регионов. Еще один победитель — проект «Надежда» из Адыгеи — через футбол помогает в социализации трудных подростков. Эти и другие инициативы в очередной раз подтверждают способность футбола позитивно влиять на жизнь людей, — отметил Дюков.

«Россия — футбольная страна!» — это конкурс РФС для поиска и поощрения инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах. В третьем сезоне его участниками стали 462 уникальных футбольных проекта из 74 регионов России.