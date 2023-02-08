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«У своих ворот»

Сегодня, 12:32

Эдмилсон, Титов и Мейра сыграют с детьми с синдромом Дауна на Кубке Легенд

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10 февраля в Москве пройдет Детский день «Наше будущее» в рамках 15-го международного турнира Кубок Легенд имени Константина Еременко.

В турнире примут участие футболисты Алексей Смертин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Фернанду Мейра, Педру Мендеш, Здравко Кузманович, Александр Глеб, Майкон, Эдмилсон, Джованни и Жуниор Байано. Они выйдут на поле вместе с детьми с синдромом Дауна. В турнире примут участие четыре сборные команды детей с синдромом Дауна: из Москвы, Брянска и республики Башкортостан. В каждой будет по восемь участников, в том числе по два легендарных футболиста.

Перед этим состоится турнир между шестью московскими футбольными академиями: «Спартака», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива», «Чертаново» и «Химок».

Кубок Легенд пройдет в Москве с 10 по 12 февраля.

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