Экс-арбитр РПЛ Вилков стал лучшим игроком турнира в Приволжье

24 и 25 ноября в Йошкар-Оле прошел XX традиционный турнир по футболу среди судей Межрегионального футбольного союза «Приволжье» памяти арбитра международной категории Александра Аркадьевича Хохрякова.

В турнире выступили 12 команд, среди которых впервые играла команда ветеранов МФС «Приволжье», вошедшая в четверку сильнейших.

Первое место заняли арбитры Самарской области, второе и третье места достались судьям республики Марий Эл и республики Татарстан.

Лучшими игроками турнира признаны Михаил Вилков, Сергей Сапронов, Ян Марушко и Павел Лысенко.

Впервые все матчи судили арбитры-девушки из Приволжья.

В церемонии награждения участвовали дочь, внучка и внук Хохрякова.