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Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 16:30

Футбольные фанаты устроили драку на стадионе «Локомотив» в Дмитрове

Алина Савинова
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На стадионе «Локомотив» в подмосковном Дмитрове произошла массовая драка между болельщиками местной команды и «Солнечногорска», сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в субботу, 1 июня, перед началом матча в рамках областных межмуниципальных соревнований. Фанаты вступили в словесный конфликт, который перерос в драку. В потасовке принимали участие порядка 20 человек.

Отмечается, что в настоящее время Дмитровская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности и профилактики правонарушений в связи с нарушением правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Источник: ТАСС
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