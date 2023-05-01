Газзаев рассказал о значимости ретро-матча между «Спартаком» и «Динамо»

Тренер сталинградского «Динамо» Валерий Газзаев оценил проведение ретро-матча между «Спартаком» и бело-голубыми в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

— Это матч в память тех футболистов , которые в 1943 году после величайшей Сталинградской битвы играли матч в разрушенном городе. Пришло около 10 тысяч зрителей. Для нас сегодня большая часть в память о тех футболистах провести этот матч, ну и в честь победы. Эта победа стала переломной в истории Великой Отечественной войны.

— Двумя составами сегодня посетили мемориальный комплекс Мамаев курган, ваши впечатления от нахождения здесь?

— Это величие победы в Великой Отечественной войне.