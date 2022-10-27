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«У своих ворот»

Сегодня, 11:20

Гендиректор «Севастополя»: «Россия не должна ходить с протянутой рукой. Мы должны себя уважать и заставить считаться с нами»

Валерий Чалый поделился мнением о политической ситуации в спорте
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый в интервью «СЭ» поделился мнением о политической ситуации в спорте.

— Что в современных условиях думаете о тезисе «спорт вне политики»?

— Америка промяла под себя всех, в том числе, в какой-то момент и Россию. Но есть всему предел. И он приходит к точке, когда нужно возвращаться назад к жизни природной: семья, уважение к старшим, грамотность, образованность. У нас показывают Милохина, который не знает, где остров Сахалин — его почему-то еще пускают на серьезные форумы. К чему мы вообще пришли? Кого и чему мы учим?

Только в древней Греции останавливали войны и проводили Олимпийские игры. Вот это называется спорт вне политики. А у нас — политика. Особенно футбол. Спорт — рычаг политического воздействия на страны. Спортом занимается молодое поколение и западные чиновники из Европы и Америки ставят людей в такое положение. Век атлета очень короток, он все свое здоровье отдает спорту, своему делу. А политика не дает ему себя реализовать. Это, конечно, минус в этой истории.

И никто нас никуда не пустит! Будут дергать за эти нитки. Надо уже обрубить эти нитки и тогда никто не сможет за них дернуть. Пройдет время — и они никуда не денутся без России. Ни в политической ситуации, ни в спорте, ни в экономике. Куда им без нас? Мы составляем конкуренцию, а в спорте это важно. Задача за то время, пока не будем с ними взаимодействовать — поднять наш футбол. Пусть и будет сложно.

В СССР мы что, очень часто проводили международные матчи? Нет. А что у нас в Союзе, были иностранцы? Ни одного. А конкуренция в чемпионате — высочайшая. Когда мы выходили на ЧМ, на Олимпиаду, у нас были высокий рейтинг, конкурентоспособные команды, составленные из советских футболистов. Чем мы хуже сейчас? Да, имелись самобытные республики, но у нас разве маленькая страна? Мы что, бедные и никчемные? Развивать надо себя. И тогда никуда от нас не денутся.

У нас футбольные поля, стадионы чемпионата мира, финансирование, базы, игроки — есть все! Только не надо смотреть на Запад и думать, когда они нас примут. Мы должны сделать так, чтобы Россию об этом попросили, а не ходить с протянутой рукой. Таких никто не уважает, а мы должны себя уважать и заставить всех считаться с нами.

Валерий Чалый. «Не надо ждать, когда Запад нас примет. Нужно, чтобы Россию об этом попросили!» Яркое интервью гендиректора «Севастополя»

ФК Севастополь
Валерий Чалый
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