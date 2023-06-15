Семшов — о ничьей в ретроматче: «Это самый лучший результат для болельщиков»

Игорь Семшов прокомментировал ничью легенд «Зенита» и сборной России (1:1) в ретроматче.

Семшов играл за национальную команду в этой игре.

— Какие эмоции от матча на «Газпром Арене»?

— Это мой первый выход на этот стадион. Играл на Петровском, а здесь — нет. Поэтому все большие стадионы Санкт-Петербурга опробованы. Безусловно, прекрасное проведение таких мероприятий. Я ни раз был на таких матчах, был в Волгограде, который был приурочен ко всем известному событию, Сталинградской битвы. Если приходят болельщики нас поддержать, то это говорит о том, что мы внести лепту в футбол. Игра существует, комбинации проходят, но физические кондиции у всех разные. Кто-то больше двигается, кто-то меньше. Но главное, что после футбола — общение, узнать кто и где работает, чем занимается.

— Вы сейчас больше тренируете. Сегодня вы на поле вышли. Не привычно быть в роли футболиста?

— Нет, нормально. Я тренер тогда, когда не выхожу на поле. Футболистом редко становлюсь, например, как в таких матчах. Всему свое время, надо дать дорогу молодым.

— Готовились как-то к матчу?

— Нет. Мы все с утра сегодня собрались. Тяжело готовится к таким матчам, все заняты, кто-то тренирует, у кто-то в других проектах участвует. Всем тяжело собраться.

— Вы вели в счете, но потом пропустили. В итоге ничья...

— Это самый лучший результат для болельщиков. Ничья с забитыми мячами.

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.