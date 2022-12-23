Исполком РФС утвердил программу развития дошкольного футбола до 2028 года

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на очередном заседании принял программу развития дошкольного футбола до 2028 года, сообщается в официальном Telegram-канале организации.

«Главная цель программы — вовлечение детей в футбол с самого младшего возраста, а также создание предпосылок для последующего перехода в школьный футбол, в систему подготовки резерва и формирование фундамента для обеспечения долгосрочной лояльности населения к футболу», — говорится в сообщении.

Были названы основные решения программы: организация занятий по физическому воспитанию в рамках основного образования, обязательного для всех воспитанников конкретного детского сада, организация кружков по футболу в рамках дополнительного образования во второй половине дня, методическая поддержка и обучение инструкторов детских садов, поддержка детских садов футбольным инвентарем и маркетинговая поддержка дошкольных инициатив РФС.