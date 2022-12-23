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«У своих ворот»

Сегодня, 11:03

Колосков назвал логичным проведение турнира под эгидой УЕФА в Волгограде

Микеле Антонов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на проведение юношеского турнира под эгидой УЕФА весной в Волгограде.

«Это все логично. РФС по-прежнему является активным членом УЕФА. Нас никто не исключал. Дюков является членом исполкома УЕФА. Плюс есть специальная образовательная программа, в рамках которой проводятся различные турниры, семинары и мастер-классы. Ничего экстраординарного здесь нет. Этот турнир именно образовательный. Никакие санкции отношения к этому не имеют», — сказал Колосков «СЭ».

28 февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации в Украине.

РФС
Вячеслав Колосков
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«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
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Волгоград примет юношеский турнир под эгидой УЕФА