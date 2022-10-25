Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 11:55

Колосков считает, что РФС имеет право и необходимость интегрировать федерации футбола Крыма и Севастополя

Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Кабинет министров РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу. Об этом сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко 24 октября.

«Во-первых, надо исходить из того, что речь пока шла о Крыме и Севастополе. Поскольку в тех четырех регионах, которые являются Российской Федерацией, объявлено военное положение. Понятно, что ни о каких мероприятиях там речи быть не может. Если говорить о Крыме и Севастополе, то надо исходить из того, что они являются субъектами РФ. По Конституции все субъекты имеют равные права. В том числе и право принимать участие во всех соревнованиях. На сегодняшний день, в соответствии с нашей Конституцией и законом о главенстве российского законодательства перед международным, РФС имеет право и необходимость в том, чтобы интегрировать федерации футбола Крыма и Севастополя в состав РФС», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков отреагировал на заявление главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, который потребует исключения РФС из УЕФА и ФИФА.

«Другое дело, что Павелко обратился или обратится в ФИФА и УЕФА. Конечно, есть опасение, что они откроют досье для освещения ситуации. Но к чему это приведет? Насколько будут сильны наши аргументы, украинской стороны, если дойдет до конкретного рассмотрения. Надо иметь ввиду, что исключить из международной Федерации могут только на конгрессе, если за это проголосует 2/3, что мало вероятно», — добавил Колосков.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были приняты в состав РФ 30 сентября.

РФС
Вячеслав Колосков
4
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
ISU выделил 200 тысяч франков Украине, но не может найти место для ЧМ
Роднина раскритиковала Загитову: «Оправдывает себя, что из маленького города»
СМИ сообщили о передаче подполью Николаева оружия от ВСУ
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

УАФ потребует исключения РФС из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции новых территорий в чемпионаты России