Колосков считает, что РФС имеет право и необходимость интегрировать федерации футбола Крыма и Севастополя

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Кабинет министров РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу. Об этом сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко 24 октября.

«Во-первых, надо исходить из того, что речь пока шла о Крыме и Севастополе. Поскольку в тех четырех регионах, которые являются Российской Федерацией, объявлено военное положение. Понятно, что ни о каких мероприятиях там речи быть не может. Если говорить о Крыме и Севастополе, то надо исходить из того, что они являются субъектами РФ. По Конституции все субъекты имеют равные права. В том числе и право принимать участие во всех соревнованиях. На сегодняшний день, в соответствии с нашей Конституцией и законом о главенстве российского законодательства перед международным, РФС имеет право и необходимость в том, чтобы интегрировать федерации футбола Крыма и Севастополя в состав РФС», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков отреагировал на заявление главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, который потребует исключения РФС из УЕФА и ФИФА.

«Другое дело, что Павелко обратился или обратится в ФИФА и УЕФА. Конечно, есть опасение, что они откроют досье для освещения ситуации. Но к чему это приведет? Насколько будут сильны наши аргументы, украинской стороны, если дойдет до конкретного рассмотрения. Надо иметь ввиду, что исключить из международной Федерации могут только на конгрессе, если за это проголосует 2/3, что мало вероятно», — добавил Колосков.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были приняты в состав РФ 30 сентября.