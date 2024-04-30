«Кубок Игоря Колыванова» среди команда U10 пройдет с 6 по 10 мая

С 6 по 10 мая в Москве пройдет «Кубок Игоря Колыванова» среди команд возрастной категории U10.

В футбольном турнире примут участие 15 команд мальчиков 2014 года рождения и команда «Академии Чертаново» 2015 года рождения. Игры пройдут на стадионе «Арена Чертаново».

В ходе противостояний команды будут поделены на 4 квартета, а по итогам группового этапа пройдут две серии плей-офф (за 1-8 места и 9-16 места), начиная с четвертьфиналов.

Игровой формат встреч — 6 полевых игроков и вратарь. Таймы будут длиться по 25 минут.