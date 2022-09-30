«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью многолетнего врача команды Мышалова

«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью многолетнего врача команды Савелия Мышалова.

В пятницу, 30 сентября, Российский футбольный союз сообщил о смерти Мышалова в возрасте 90 лет.

«Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Савелия Евсеевича» , — говорится в сообщении московского клуба.

Мышалов с 1994 по 2016 год работал в «Локомотиве». При нем московский клуб впервые завоевал золотые медали чемпионата России и выиграл Кубок страны.

Также легендарный доктор более 20 лет работал со сборной СССР по футболу. За это время он поучаствовал в четырех чемпионатах мира, двух чемпионатах Европы и двух Олимпийских играх.