Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 13:41

«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью многолетнего врача команды Мышалова

Карен Саркисян
Корреспондент

«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью многолетнего врача команды Савелия Мышалова.

В пятницу, 30 сентября, Российский футбольный союз сообщил о смерти Мышалова в возрасте 90 лет.

«Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Савелия Евсеевича», — говорится в сообщении московского клуба.

Мышалов с 1994 по 2016 год работал в «Локомотиве». При нем московский клуб впервые завоевал золотые медали чемпионата России и выиграл Кубок страны.

Также легендарный доктор более 20 лет работал со сборной СССР по футболу. За это время он поучаствовал в четырех чемпионатах мира, двух чемпионатах Европы и двух Олимпийских играх.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/8504
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Локомотив (Москва)
Савелий Мышалов
2
0
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
«Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова
Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия
Обращение Владимира Путина 30 сентября: время, место, тема выступления
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Черевченко — о Мышалове: «Великий человек. Он до последнего отдавал себя футболу»

В Госдуме РФ заявили, что процесс вхождения клубов из ЛДНР, Херсона и Запорожья в чемпионат России взят под контроль