Лучший игрок турнира детских домов и школ-интернатов получит приз имени Цымбаларя



30 сентября в Ростове-на-Дону стартует юбилейный V Всероссийский турнир для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты».

Организаторами соревнований выступают ФК «Ростов», его болельщики и Межрегиональная общественная организация «Клуб волонтеров» при поддержке Фонда Президентских грантов.

В турнире примут участие 60 команд, которые разыграют поездку в футбольный лагерь в Сочи. По словам Олега Цымбаларя, лучший игрок соревнований получит приз имени его отца, легендарного футболиста «Спартака» и сборной России Ильи Цымбаларя.

Директор турнира «Игра своей мечты» Антон Стременовский рассказал, что организаторы ведут переговоры с академий одного из клубов РПЛ о возможности привозить лучших ребят из числа воспитанников детских домов на стажировки.