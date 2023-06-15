Малафеев — о ретроматче: «Навевает ностальгию, все получили удовольствие»

Вратарь команды легенд «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился эмоциями от ретроматча со сборной России (1:1).

— Поделитесь эмоциями от матча.

— Факт такой игры, подготовка к такому матчу навевает ностальгию. С кем ни общался, все получили удовольствие. Как моральное, так и эстетическое. Такие события, такие игры очень важны. Интерес к таким матчам присутствует. Не взирая на темп игры, присутствовало качество и даже драматизм. Все кайфанули, получили удовольствие. Жизнь течет, все хорошо.

— Общались с Андреем Карякой?

— Да, мы общались. Удар был неплохой. Было видео про мальчика, которого спросили, как вам игра. На что он ответил, команда плохая, а вратарь у нас хороший. А ты кто нападающий? Нет, вратарь. Это шутка. Каряка же мне часто забивал, а я вспомнил ему 11 метровый, который он не забил. Обменялись колкостями.