Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новый пункт
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 16:58

Матыцин отреагировал на призыв УАФ исключить РФС из УЕФА и ФИФА

Мария Гусева
Telegram Новости

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на призыв Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключить Российский футбольный союз (РФС) из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции клубов из присоединенных территорий в чемпионаты России по футболу.

«Старые песни, мы информированы о том, что заявляют коллеги из-за рубежа. Но мы абсолютно уверены в своей стратегии развития, объединяющей стратегии, стратегии консолидации, солидарности. Что это основная миссия спорта — быть вместе. Все, что идет в противовес этой стратегии, разрушает ее, для нас неприемлемо», — цитирует ТАСС Матыцина.

Министр отметил, что в спорте нет недружественных стран.

«Разворачиваться ли в сторону Азии, если нас уберут из ФИФА и УЕФА? Не считаю, что нужно делать выбор, куда повернуться. Мы конструктивно ведем диалог и с азиатскими странами. В спорте, мы не раз говорили, нет недружественных стран, мы проводим много открытых турниров, приглашаем всех, но каждый принимает решение в соответствии с политической ситуацией в их странах», — добавил он.

24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство договорилось с РФС об интеграции новых российских территорий в чемпионаты России по футболу. В состав России 30 сентября были приняты ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Команды этих территорий, возможно, будут интегрированы в российские футбольные лиги.

Решением УЕФА крымские клубы после вхождения Крыма в состав России выступают в чемпионате региона. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.

Источник: https://tass.ru/sport/16150839

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д
Манчестер Сити

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Футбол
РФС
Олег Матыцин
УЕФА
ФИФА
5
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Грузины травят своего лучшего теннисиста. Его фото — на контрацептивах
Российскую чемпионку лишат золота Олимпиады. Почему ждали целых десять лет?
Киселев: ВС России нанесли подразделению ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер
Совладелец S7 Group Татьяна Филева ушла с поста генерального директора компании
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Свищев — о призыве УАФ исключить РФС из УЕФА и ФИФА: «Это дешевое давление и манипуляция»