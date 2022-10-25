Матыцин отреагировал на призыв УАФ исключить РФС из УЕФА и ФИФА

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Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на призыв Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключить Российский футбольный союз (РФС) из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции клубов из присоединенных территорий в чемпионаты России по футболу.
«Старые песни, мы информированы о том, что заявляют коллеги из-за рубежа. Но мы абсолютно уверены в своей стратегии развития, объединяющей стратегии, стратегии консолидации, солидарности. Что это основная миссия спорта — быть вместе. Все, что идет в противовес этой стратегии, разрушает ее, для нас неприемлемо», — цитирует ТАСС Матыцина.
Министр отметил, что в спорте нет недружественных стран.
«Разворачиваться ли в сторону Азии, если нас уберут из ФИФА и УЕФА? Не считаю, что нужно делать выбор, куда повернуться. Мы конструктивно ведем диалог и с азиатскими странами. В спорте, мы не раз говорили, нет недружественных стран, мы проводим много открытых турниров, приглашаем всех, но каждый принимает решение в соответствии с политической ситуацией в их странах», — добавил он.
24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство договорилось с РФС об интеграции новых российских территорий в чемпионаты России по футболу. В состав России 30 сентября были приняты ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Команды этих территорий, возможно, будут интегрированы в российские футбольные лиги.
Решением УЕФА крымские клубы после вхождения Крыма в состав России выступают в чемпионате региона. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования