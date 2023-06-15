Сегодня, 21:49
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился эмоциями от товарищеского ретроматча сине-бело-голубых и сборной России (1:1).
— Поделитесь эмоциями от мероприятия.
— Настоящий футбол! Боевая ничья. Мастера. Будто они все еще играют на высшем уровне. Это была бескомпромиссная борьба. Если кто-то подумает: «А, 1:1, скатали договорнячок», то здесь и близко этого не было. Настоящий футбол.
— Ничья по делу?
— Да. Предлагали пробить пенальти. Почему отказались от пенальти? Зачем портить кому-то настроение? Пенальти для всех кроме Акинфеева — лотерея. Боевая ничья. Медали перемешали, распределили. Два кубка одинаковых.
— Мы видели, как Аршавин вам предлагал вместо Кузяева взять Денисова.
— Будем рассматривать. На сборы пригласим! Он будет полезен.