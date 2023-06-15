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«У своих ворот»

Сегодня, 21:49

Медведев — о ретроматче: «Это была бескомпромиссная борьба. Настоящий футбол!»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился эмоциями от товарищеского ретроматча сине-бело-голубых и сборной России (1:1).

— Поделитесь эмоциями от мероприятия.

— Настоящий футбол! Боевая ничья. Мастера. Будто они все еще играют на высшем уровне. Это была бескомпромиссная борьба. Если кто-то подумает: «А, 1:1, скатали договорнячок», то здесь и близко этого не было. Настоящий футбол.

— Ничья по делу?

— Да. Предлагали пробить пенальти. Почему отказались от пенальти? Зачем портить кому-то настроение? Пенальти для всех кроме Акинфеева — лотерея. Боевая ничья. Медали перемешали, распределили. Два кубка одинаковых.

— Мы видели, как Аршавин вам предлагал вместо Кузяева взять Денисова.

— Будем рассматривать. На сборы пригласим! Он будет полезен.

Футбол
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