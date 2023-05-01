Мелешин-старший — о ретро-матче в Волгограде: «Настрой боевой. Все будет по-настоящему»

Бывший нападающий «Спартака» Алексей Мелешин поделился ожиданиями от предстоящего ретро-матча в Волгограде, где встретятся московский клуб и сталинградское «Динамо».

«В Волгограде замечательно и прекрасно. Настрой будет боевой. Смотрите футбол сегодня вечером, все будет по-настоящему», — сказал Мелешин «СЭ».

Звезды отечественного футбола сыграют матч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Игра состоится сегодня, 1 мая в Волгограде и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч пройдет по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года. Состав хозяев сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграют звездные ветераны красно-белых.